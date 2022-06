myRex Einkochglas rund | Home Canning GPI-70 Silber | Füllmenge: 355 ml

Diese Konserve ist einfach lässig. Universell anwendbar, absolut trendy und kinderleicht in der Handhabung.

Die beachtliche Füllgröße lässt Platz für Kompott & Eingelegtes, genauso kann man aber auch Süppchen und Snacks einquartieren. Der Home Canning GPI Verschluss [GPI 70] macht optisch viel her, ein Überdrehen hingegen unmöglich. Die sichere und einfache Anwendung macht ihn ideal für die händische Verarbeitung. Das ausgeklügelte Home Canning GPI-Gewinde ist besonders leichtgängig, hält dicht und bleibt stets gut verschlossen. Zu, und gut eben. Ideal auch für Kaltabfüllungen und trockene Füllgüter geeignet. Der dreifach beschichtete Deckel ist für Pasteurisation & Sterilisation sowie nahezu jedes Füllgut verwendbar. (Was bedeutet das?)

4er-Set, komplett inkl. GPI70-Schraubdeckel Silber