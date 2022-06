Konservenglas rund | TO-63 Obst | Füllmenge: 212 ml

Hübsches Marmeladenglas in typischer Tondo-Optik.

Mittleres Füllvolumen. Konfitüre & Co. lassen sich gut rauslöffeln.

6er-Set, komplett inkl. Schraubdeckel mit Obstmotiv.

Die beinhalteten Verschlüsse sind nur für Honig & Marmelade geeignet. (Was bedeutet das?)