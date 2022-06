Rex Saftflasche | Rundrand 60 | Füllmenge: 500 ml

Erfrischungen jedweder Art im halben Liter genussfertig angerichtet im rextypischen Retro Look – das hat einfach was.

Mit der Rex Saftflasche serviert man Trinkbares lässig und stilgerecht, einfach so oder ausstaffiert mit allerhand Klimbim, Zubehör und Utensilien: Strohhalme, Rührlöffel, Eiswürfel, Melisse- & Minzeblätter, Schirmchen oder Zimtstangen – alles passt rein und peppt auf. Suppen & Saucen sind geschwind eingerext und machen sich ganz prächtig darin.

Für sämtliche Spülmaschinen, Gefriertruhen, Backöfen oder Mikrowellen geeignet. Kommt im schicken Six-Pack-Karton inkl. Deckel, Dichtring & Klammern. Durchmesser: 80 mm / Höhe: 184 mm